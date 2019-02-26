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Adana'da otoyolda kamyon ve TIR'ları durdurup sürücüleri soyan iki kadın ile çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜN SOYDULAR
İHA'nın haberine göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cansu S. (26) ile kız kardeşi Necla G. (24) otoyola çıkarak bir TIR sürücüsünü durdurdu. Bir süre TIR sürücüsünü fuhuş vaadiyle oyalayan kadınlar daha sonra sürücünün cep telefonunu çalıp olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine TIR sürücüsü H.K. polise giderek kadınlardan şikayetçi oldu.
KADINLARIN KUZENİNİ BIÇAKLADI
Bu arada iki kadın Orhan Gazi Mahallesi'ne geldi. Burada Ali B. (23) genç kadınların yanına gelerek, "Siz burada ne geziyorsunuz yine hırsızlık mı yapacaksınız mahallemizden defolun gidin" diye bağırdı. Bunun üzerine genç kadınlar da Ali B.'ye karşılık verince aralarında kavga çıktı. Kavgaya mahallede bulunan genç kadınların kardeşi K.S. ile kuzeni Yücel Gültekin (17) de karıştı. Bu sırada Ali B.'nin arkadaşı Emre Ç.'de (29) gelince kavga büyüdü. Kavgada Yücel Gültekin'in Ali B. tarafından bıçaklanmasıyla diğer kişiler olay yerinden kaçtı. Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
CİNAYET BÜRÖ GÖZALINA ALDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine harekete geçip olaya karışan kavgaya karışanlar ile cinayeti işleyen Ali B. ve arkadaşını gözaltına aldı. Yaşı küçük K.S. çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlılar ise emniyette sorguya alındı.
HIRSIZ OLMADIKLARINI SAVUNDULAR
Ali B. kadınları mahallede görünce hırsızlık yapacaklarını düşünerek mahalleden gitmelerini istediğini bu nedenle kavga çıktığını erkekler gelince kendisini korumak için bıçak çektiğini bir anda Yücel Gültekin'i bıçakladığını öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Genç kadınlar ise Ali B.'nin kendilerine saldırınca kardeşi ve kuzeninin kendilerini korumak istediğini, kedilerinin hırsız olmadığını söylediği öğrenildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Yapılan incelemede genç kadınların hırsızlık, yağma, polise mukavemet, basit yaralama gibi bir çok olaydan suç kayıtları olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ali B. adam öldürmekten tutuklanırken, arkadaşı Emre Ç. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgaya neden olan genç kadınlar ise, TIR sürücüsünü soydukları iddiasıyla "yağma" suçundan tutuklandı. Kavgaya karışan K.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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