Mevsime özgün taze sebzeler tüketilmeli ve sıvı tüketimi de yeterli miktarda olması gerekir. Soğuk havaların etkisiyle birlikte kalp damarlarımızda bir büzülme, bir daralma meydana gelmektedir. Özellikle kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı olan kişilerde oksijen ve yetersiz olması onların göğüs ağrılarının sıklığı ve şiddetinde artışa sebep olur. Hatta normal kişilerde bile kalp krizi riski meydana gelebilmektedir. Bu sebeple özellikle ev içi ortamlarda ısı seviyesi stabil seviyede tutulmalı. Odalar arasında ısı farklı oluşturulmamalı. Sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama geçtiğimizde göğüs bölgesini koruyucu kıyafetler kullanmalıyız. Sokağa çıktığımızda göğüs bölgemizi soğuktan ve rüzgardan koruyabilmek için göğüs kafesini koruyucu atkı, bere ve eldiven kullanımına özen göstermeliyiz. Beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Özellikle burada lif oranı yüksekli kepekli tahıllar tüketilmeli. Ekmek tercihinde bulunacaksa tam buğday çavdar ekmekler tüketilebilir."