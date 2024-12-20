ŞOK 18-31 Aralık 2024 aktüeli: ŞOK'a bu hafta yılbaşı süsleri geliyor
ŞOK 18-31 Aralık tarihli aktüelini yayınladı. Bu hafta çeşitli yılbaşı süsleri başı çekerken; küçük ev aletleri, ev mobilyası, mutfak gereçleri, beyaz gibi yüzlerce ürün aktüeldeki yerini aldı. İşte, ŞOK 18-31 Aralık 2024 aktüeli...
ŞOK 18-31 Aralık 2024 tarihli aktüelini yayınladı. Yılın son aktüelinde tema 'yılbaşı' oldu. Birçok yılbaşı süsünün yanı sıra bu hafta mutfak gereçleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobilya katalogta yer aldı. İşte, ŞOK 31 Aralık aktüeli...
ŞOK 18-31 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Pınar Yarım Hindi Dondurulmuş 249 TL
Anadolu Mutfağı Tarçın 90 g 21,90 TL
Anadolu Gurme Hamburger 4’lü 100 g 49,95 TL
Sultan/Aytaç Geleneksel/ Müslümoğlu Dana Pastırma 100 g 149 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g 79,90 TL
Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g 160 TL
Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri 300 g 99 TL
Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 149 TL
Parmak Kalamar 250 g/Karides 500 g 149 TL
Lay's Klasik/Ruffles Originals 193 g Doritos Nacho/Taco 218 g 39,50 TL
Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 150 g 34,50 TL
Cola Turka 2,5 L 38 TL
Master Potato Patates Cipsi Çeşitleri 110 g 49,50 TL
Benorganic %100 Meyve Suyu 946 ml 69,50 TL
Doğanay Şalgam Suyu Sade/Acılı 2 L 44,95 TL
Uno Pastaban Kakaolu 3 kat 82,50 TL
Bisto Un Kurabiyesi/ Tahinli Susamlı Kurabiye 500 g 57,95 TL
Raffaello 150 g 99 TL
Ferrero Rocher 8’li 100 g 105 TL
Milka Çikolata Çeşitleri 80 - 100 g 44,50 TL
Mon Amour Roll On Lip Gloss 37,90 TL
Mon Amour Extra Shine Lipgloss 69,90 TL
Mon Amour Super Stay Full Lash Mascara 89,90 TL
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL
Emotion Aqua Kiss Deodorant/ Blade Ocean Fresh Deodorant 2x150 ml
Rebul Edt 50 ml + Erkek Deodorant 150 ml 179 TL
Lady Club Vücut Spreyi 250 m 64 TL
Hobby Enerji Saç Jölesi Sert 250 ml 65,90 TL
Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 250 ml 99 TL
Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 99,90 TL
Kotex Ultra Ekstra Uzun Gece Hijyenik Ped 9’lu 55 TL
Confort Dev Havlu 600 yaprak 51,90 TL
Sera Streç Film 33 M 49 TL
Bake&Keep Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL
Bake&Keep Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL
Heybeli Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL
Iconic Bardak 3’lü 365 cc 99,95 TL
Borcam Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL
Kapaklı Yuvarlak Tencere 1450 cc 129 TL
Yuvarlak Kek Fanus 32 cm 499 TL
Dik Kenarlı Sunum Tabağı 69,95 TL
Kavalye Selis Optikli Çay Bardağı 6’lı 110 cc 199 TL
12 Parça Çay Seti 599 TL
Metal Mısır Kovası 69,95 TL
Forever Ledli Seramik Ev 219 TL
Forever Ağaç Led Mum 229 TL
Forever Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL
Forever Metal Top Işık Zinciri 149 TL
Petrix Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL
Objeevi Gaz Lambası 299 TL
Forever Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL
Objeevi Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL
Lüks Tombala 39,95 TL
Kurbağa Denge Oyunu 99,95 TL
Yasak Kelimeler 179 TL
Sözcük Kutu Oyunu 169 TL
Rivals Edition 299 TL
1000 Parça Puzzle 79,95 TL
Mibro T1 Akıllı Saat 999 TL
iXtech IX-E24 ANC TWS Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 1.299 TL
Reeder Kiddo Yeni Mavi / Pembe Akıllı Çocuk Saati 1.799 TL
Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi 2.499 TL
Hiking St-04 Bluetooth Hoparlör 2.499 TL
Hiking Hpl 12 Robot Süpürge Siyah 7.999 TL
Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge 29.999 TL
Simfer 127 Ekran 50" Webos 4k Uhd Smart Televizyon 12.999 TL
Yaren 4 Kapaklı Dolap Meşe 5.899 TL
Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL
6 Kapaklı Dolap 6.999 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 2.199 TL
Yıldız 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap Beyaz 4.799 TL
Yaren Yavrulu Karyola Beyaz 4.199 TL
Nefes 90x190 Ranza Beyaz 5.899 TL