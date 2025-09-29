Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel 1-7 Ekim ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel 1-7 Ekim ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK 1-7 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market raflarına her hafta yeni ürünler ekleniyor. Markete bu hafta birçok temizlik ve teknoloji ürünü geliyor. Broşür içerisinde su bardağı 349 TL, yapışkanlı duvar rafı 100 TL, dikey süpürge 1.499 TL, saç maşası 499 TL, bumble supersoft halı 799 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 17:44 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK aktüel ürünleri her hafta çarşamba günleri market raflarına ekleniyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. ŞOK aktüel ürünler 1 Ekim’den itibaren çift kişilik battaniye 599 TL, tek kişilik çarşaf seti 349 TL’den satışa çıkacak. Öte yandan kadın pijama takımı 399 TL, erkek terlik 199 TL, kadın terlik 149 TL’de satılacak. İşte, 1-7 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi