ŞOK aktüel 17 Aralık 2025-1 Ocak 2026 ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor! ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?
ŞOK 17 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. İndirimli ürünlerin sınırlı olduğu markette bu hafta yılbaşı temalı ürünler dikkat çekiyor. ŞOK aktüel kataloğunda Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 399 TL , Şeker Kamışı Figürlü Tabak 249 TL , Cam Çerezlik 50 TL , Figürlü Kupa 219 TL , Figürlü Sıvı Sabunluk 199 TL'den satışa çıkıyor. İşte, 17 Aralık 2025-1 Ocak 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listenin tamamı
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 17 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK indirimlerinde monopoly, tombala, okey takımı, satranç takımı, tavla yer alıyor. Öte yandan yılbaşı temalı ürünler dikkat çekiyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var?
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 17 ARALIK 2025- 1 OCAK 2026
Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 399 TL
Şeker Kamışı Figürlü Tabak 249 TL
Cam Çerezlik 50 TL
Figürlü Kupa 219 TL
Figürlü Sıvı Sabunluk 199 TL
Kurabiye Adam Figürlü Tabak 199 TL
Yıldız Bambu Peçetelik 100 TL
2'li Desenli Sunum Tepsisi 100 TL
Desenli Pipetli Bardak 100 TL
Kaplumbağa Bardak Altlığı 119 TL
Yuvarlak Kapaklı Çok Amaçlı Kutu 75 TL
4 Parça Cambu Borosilikat Cam Meşrubat Bardağı Seti 179 TL
6'lı Cambu Renkli Cam Pipet 50 TL
Cambu Kulplu Borosilikat Cam Kupa 34,95 TL