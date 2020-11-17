Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta, hangi günler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi saatlerde? CB Erdoğan

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri, koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından merak konusu oldu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve 65 yaş üstüne getirilen kriterleriyle ilgili şu ifadelerde bulundu: Milletimizden salgınla mücadele kararlarına uymalarında daha fazla katkı ve hassasiyet bekliyoruz. Yaşanan sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın illetinden kurtararak tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaya hasretmektir.Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yen itedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

Hafta sonları tedarik ve üretim szincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.

YASAKLAR SAAT KAÇTA?

Yasaklar akşam saat 20:00'de başlayıp sabah 10:00'da sona erecek.