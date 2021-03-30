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Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma saatleri değişti! Mart ayında başlayan normalleşme sadece bir ay sürdü. Ramazan ayında tüm ülkede hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yurtta uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerini paylaştı. Peki sokağa çıkma saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 bini aştı. Kabine toplantısının ardından yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek." dedi. İşte yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında merak edilen detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan "Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir." dedi.

RAMAZAN AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracaktır. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmelere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkıları sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı bin 500 lira nakdi ödeme yapacağız."

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