Cinayeti itiraf etti! "Bıçağı çevirirken ona saplandı!"

İHA

Esenyurt’ta, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, aracından inerek bir kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Tedaviye alınan şahsın durumu ağır.

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Esenyurt Merkez mahallesi 1105. Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sokağın köşesinde bekleyen bir kişinin önünde bir araç durdu. Araçtan silahıyla inen bir kişi, kaldırımda bekleyen şahsa ateş etmeye başladı.

Mermilerin isabet etmesi sonucu, yaralı şahıs sürünerek çevredeki bir dükkana kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgan ise aracına tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.