Şoke eden anlar! Roma heykelini benzin döküp yaktı 0:00 / 0:00

İHA

Antalya’nın en işlek noktasındaki "Lidya Bank" isimli Roma heykelini tekmeleyen bir kişi, daha sonra benzin dökerek ateşe verdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde bir iş hanının önünde elbisesini açarak para bekleyen Lidya Bank heykelinin yanına saat 05.15 sırasında elinde benzin bidonuyla şüpheli bir kişi geldi.

Bidonu kenara koyan şüpheli önce heykeli tekmeledi ve ardından bidondaki benzini heykelin üzerine döküp ateşe verdi. Şüpheli bir süre izledikten sonra bölgeden uzaklaştı. Heykelin alev aldığını gören vatandaşlar ve bekçiler olay yerine geldi. Vatandaşlar yanan heykeli ve alev alan iş yerinin tavanını su ve yangın söndürme tüpleri ile söndürdü.

İŞ YERİNİN TAVANI DA KÜLE DÖNDÜ

Heykelin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 2010 yılında konulduğu öğrenildi. Yanan heykele bölgeden geçen turistler ve vatandaşlar meraklı gözlerle baktı. Heykelin büyük bölümünün yandığı ve siyahlaştığı, iş yerinin tavanının da yandığı görüldü.

Öte yandan heykelin yandığı anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın heykelin yanına benzin bidonuyla geldiği, tekmelediği, daha sonra benzin döküp yaktığı görüldü. Bir süre elindeki çakmağı yakmaya çalışan şahıs, daha sonra yaktığı kağıdı heykelin üzerine attı ve heykel alev aldı. Vatandaşların ve bekçilerin koşarak yangını söndürdüğü anlar da kameraya yansıdı. Heykelin yandığı anları bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile kaydetti.

"TURİSTLER ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORDU"

Heykelin bulunduğu bölgede esnaflık yapan Canbulut Çalışkan, “Sabah geldiğimde yandığını gördüm. Kimin yaktığını bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Her turist önünden geçerken fotoğraf çektiriyordu." dedi.

Heykelin yerinin yanlış olduğunu savunan Muhammet Koşar ise, "Lidya Bank, parayı bulan adamın heykeliymiş. Yanlış bir yerde. İki ay önce de bir yangın çıkmıştı. Buraya koyulması yanlış ama yakan da tam bir örümcek kafalı. Neye istinaden, neden yaktın. Tüm bina yanacaktı neredeyse” diye konuştu.