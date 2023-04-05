Şoke eden görüntü! Tartıştığı taksiciyi ezmeye kalktı!

İstanbul'da, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Pendik'te alınan bilgiye göre, taksisiyle duraktan yolcu aldıktan sonra Kurtköy Ankara Caddesi'nde ilerleyen Burak Yılmaz'ın aracı, lüks bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.
TAKSİCİ HAKARET ÜZERİNE ARACINDAN İNDİ
AA'da yer alan habere göre taksici Yılmaz, sürücüye tepki göstererek kornaya bastı. Yılmaz, sürücünün sözlü hakarette bulunması üzerine otomobilin önünde durdurduğu aracından indi.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracını taksici Yılmaz'ın üzerine sürdü. Otomobil ile kendi aracı arasında sıkışan Yılmaz, ezilmekten son anda kurtuldu.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan korku dolu anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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