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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 40 yaşındaki kadın, ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu - Haberler
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Annesi evde buldu! Şoke eden ölüm!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 40 yaşındaki Neslihan Arıgül, ailesi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Şoke eden olayın ardından savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı

SON DAKİKA: 40 yaşındaki kadın, ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu - Haberler
Annesi evde buldu! Kahreden haber!
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İHA

Aydın'ın Efeler ilçesi, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde bugün saat 09.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

EVİN TAVANINDA ASILI BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre edinilen bilgiyle Neslihan Arıgül (40) annesi tarafından evin tavanında asılı vaziyette bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arıgül'ün ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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