Annesi evde buldu! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesi, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde bugün saat 09.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

EVİN TAVANINDA ASILI BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre edinilen bilgiyle Neslihan Arıgül (40) annesi tarafından evin tavanında asılı vaziyette bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arıgül'ün ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.