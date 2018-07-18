Sollentuna United - Arameiska-Syrianska maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Sollentuna United ile Arameiska-Syrianska, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Sollentuna United 20 puanla 10. sırada, Arameiska-Syrianska 13 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sollentuna United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 563. İddaa'da Sollentuna United kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Arameiska-Syrianska kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sollentuna United son haftadaki Akropolis IF müsabasında 2-1 kazandı.

Arameiska-Syrianska, Enskede IK karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Sollentuna United, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 10 gol yedi.

Arameiska-Syrianska, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Arameiska-Syrianska, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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