Sollentuna United - Assyriska düellosu

Sollentuna United ve Assyriska, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. 26 puanlı Sollentuna United 8. sırada bulunuyor, Assyriska 18 puana sahip ve 13. sırada. Sollentuna United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Assyriska son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 547 kodlu maçı oynayanlar; Sollentuna United galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Assyriska galibiyet oranı 0.00.

Sollentuna United son haftadaki Akropolis IF müsabasında 2-1 kazandı.

Assyriska ise Nyköpings BIS maçında 1-2 yenildi.

Sollentuna United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sollentuna United, kendi sahasında 10 gol attı, 10 gol yedi.

Assyriska ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Assyriska, 15 gol atarken 18 gol yedi.

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