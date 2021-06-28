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Somali’deki Eş-Şebab saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti

Bir güvenlik yetkilisi pazar günü Somali’nin terör örgütü Eş-Şebab’ın ülkenin yarı özerk statüsündeki eyaleti Galmudug’da bir kasabaya düzenlediği saldırıda tahminen 30 kişinin öldüğünü söyledi.

Somali’deki Eş-Şebab saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti
Somali’de bombalı araçla saldırı düzenlendi: 30 ölü
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Reuters / HABERTURK.COM

Galmudug, askerî yetkilisi Binbaşı Muhammed Awale, Reuters'e verdiği demeçte, isyancıların Somali'nin merkezinde bulunan Galmudug'un Wisil kasabasındaki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda araba bombaları kullandığını ve hükûmet birlikleri ve silahlı yerlilerle bir kavgayı tetiklediğini söyledi.

Yetkili, üsse iki bombalı araçla saldırı düzenlendiğini ve bunu bir saatten fazla süren çatışmaların izlediğini aktardı.

Düzenlenen bombalı saldırı sonucunda askerî araçlar zarar gördü. Sakinlerin silahlanarak üssü koruduklarını ve Eş-Şebab’ı kovaladığını söyleyen yetkili, 17 askerin ve 13 sivil olmak üzere çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi.

Reuters, El Kaide müttefiki olan Eş-Şebab örgütünün on yıldan fazla bir süredir Somali'de ülkenin merkezi hükûmetini devirmek ve Şeriat hukukunun katı yorumuna dayanarak kendi yönetimini kurmak için savaştığını aktardı.

Eş-Şebab, özellikle yoğun trafik kavşakları, oteller ve askeri üsler de dahil olmak üzere çeşitli sivil ve askeri hedeflere sık sık silah ve bombalı saldırılar düzenliyor.

Reuters’a konuşan Wisil sakini, Abdullahi Muhammed, saldırının yaklaşık bir saat sürdüğünü ve 30 kişinin yaralandığına bizzat şahit olduğunu söyledi.

Somali’nin Haber Ajansı SONNA’nın internet sitesinde yer alan bir açıklamada, Somali hükûmeti saldırıyı kınadı. Hükûmet, 41 Eş-Şebab örgütü üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırıda yaralananlar tedavi için Somali’nin başkenti Mogadişu’ya götürüldü.

Somali’nin Eş- Şebab örgütü saldırının sorumluluğunu üstlendi, örgüt 30’dan fazla askeri öldürdü ve 40’tan fazla askeri yaraladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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