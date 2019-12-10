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Geniş bir tepside çiğ köftelik bulgur ve 1,5 çay bardağı ılık suyu karıştırın ve 5 dakika bekleyip bulgurların şişmesini bekleyin.

İrmik, kıyma, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler birbirine iyice karışıp, macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Kıymalı harçtan serçe parmağı kalınlığında köfteler hazırlayın.

Kaynayan suyun içerisinde köfteleri yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin.

Pişen köfteleri kaynayan suyun içerisinden alın.

Geniş bir tavada tereyağ, sıvı yağ, pul biber, toz kırmızı biber ve kuru naneyi kızdırın.

Sömelek köfteleri kızdırdığınız yağın içerisine atın ve bir iki kere çevirdikten sonra ocaktan alın.

Servis tabağına aktardığınız köftelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve tavada kalan tereyağından biraz gezdirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Sömelek Köfte Malzemeleri

1,5 su bardağı

ince bulgur

(çiğ köftelik)

1/2 çay bardağı

irmik

300 gram

yağsız kıyma

1 tatlı kaşığı

pul biber

1,5 çay bardağı

ılık su

1 çay kaşığı

tuz

1 çay kaşığı

karabiber

Sömelek Köfte SOSU İÇİN :

2 yemek kaşığı

tereyağı

2 yemek kaşığı

sıvı yağ

1 çay kaşığı

toz kırmızı biber

1 çay kaşığı

kuru nane

1 çay kaşığı

pul biber

Sömelek Köfte ÜZERİNE:

1 su bardağı

çırpılmış yoğurt