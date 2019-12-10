Geniş bir tepside çiğ köftelik bulgur ve 1,5 çay bardağı ılık suyu karıştırın ve 5 dakika bekleyip bulgurların şişmesini bekleyin.
İrmik, kıyma, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler birbirine iyice karışıp, macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Kıymalı harçtan serçe parmağı kalınlığında köfteler hazırlayın.
Kaynayan suyun içerisinde köfteleri yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin.
Pişen köfteleri kaynayan suyun içerisinden alın.
Geniş bir tavada tereyağ, sıvı yağ, pul biber, toz kırmızı biber ve kuru naneyi kızdırın.
Sömelek köfteleri kızdırdığınız yağın içerisine atın ve bir iki kere çevirdikten sonra ocaktan alın.
Servis tabağına aktardığınız köftelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve tavada kalan tereyağından biraz gezdirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.
Sömelek Köfte Malzemeleri
1,5 su bardağı
ince bulgur
(çiğ köftelik)
1/2 çay bardağı
irmik
300 gram
yağsız kıyma
1 tatlı kaşığı
pul biber
1,5 çay bardağı
ılık su
1 çay kaşığı
tuz
1 çay kaşığı
karabiber
Sömelek Köfte SOSU İÇİN :
2 yemek kaşığı
tereyağı
2 yemek kaşığı
sıvı yağ
1 çay kaşığı
toz kırmızı biber
1 çay kaşığı
kuru nane
1 çay kaşığı
pul biber
Sömelek Köfte ÜZERİNE:
1 su bardağı
çırpılmış yoğurt
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