Sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başladı ve öğrenciler ile veliler, ilk dönemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, bu yıl 15 tatil, sömestr ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili hangi tarihte, hangi ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar...
2025 yılı yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, okullara verilecek bu kısa aranın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Eğitim öğretim yılına kısa bir nefes molası verecek olan öğrenciler, sömestr tatilinin tam olarak hangi tarihte başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yarıyıl tatiline dair tüm ayrıntılar haberimizde...
15 TATİL, SÖMESTR NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
ARA TATİL TARİHLERİ
Kasım ayında uygulanacak birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. 7 Kasım Cuma günü yapılacak son dersinden ardından hafta sonu tatili ile birlikte ara tatile de çıkılmış olacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.