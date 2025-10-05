Sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2025 yılı yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, okullara verilecek bu kısa aranın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Eğitim öğretim yılına kısa bir nefes molası verecek olan öğrenciler, sömestr tatilinin tam olarak hangi tarihte başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yarıyıl tatiline dair tüm ayrıntılar haberimizde...