Rahim Ak rak@cyh.com.tr

2019 enflasyonu yüzde 11.84 ile beklenenin biraz üzerinde geldi. Yıllık enflasyona bakıldığında 2019'da vatandaşın cebini boşaltan kalemin elbette ocak ve temmuzda yapılan vergi artışları nedeniyle alkollü içecekler ve tütün olduğu görüldü. Bu kalem yüzde 43'lük bir artış gösterdi. Ancak bu kalemdeki artışın ağırlıklı olarak vergi artışı kaynaklı olduğunu gözönüne aldığımızda 2019'da özellikle eğitim ve sağlıktaki fiyat artışları dikkat çekti. Eğitimde yıllık fiyat artışı yüzde 14.5 ile tüm gruplardan daha fazla oldu. Halkın temel gereksinimlerinden sağlıkta da enflasyon yüzde 13.6 ile yüksek seyretti. Yıllık olarak en düşük fiyat artışı giyim ve ayakkabı ile haberleşmede oldu. Harcamalar içindeki payı yüksek olduğu için yıllık enflasyonu yukarı çeken kalemlerden gıdanın katkısı yüzde 2.54 ve ulaştırmanın payı ise kurdaki ve benzindeki artış kaynaklı 2.05 puan oldu. Konut da yüzde 11.84'lük enflasyona 1.50 puan etki yaptı. Lokanta ve otellerde bu rakam 1.04 oldu. En yüksek fiyat artışının yaşandığı eğitim ve sağlığın etkisi ise 0.35 puana çıktı.

LOKANTA VE OTELLER UÇUŞA GEÇTİ

Son 3 yıla bakıldığında yüzde 50.6'lık bir genel enflasyon ve bu enflasyona neden olan en büyük etkenin yüzde 62,6 ile mobilya ve ev aletleri göze çarpıyor. 3 yılda kurdaki artış kaynaklı ulaştırma enflasyonu yüzde 53.9 ile yüksek oldu. Gıda enflasyonunun da yüzde 57.9 ile hem genel enflasyonu yukarı çeken en en önemli etken hem de genel enflasyonun üstündeki gerçekleşmesi ile dikkat çektiği görüldü. Son 5 yılda ise genel enflasyon yüzde 77.8 olurken vergi artışları nedeniyle alkollü içecekler ve tütünde fiyat artışı yüzde 109.7 oldu. Mobilyadaki yüzde 92 ve lokanta otellerdeki yüzde 86'lık fiyat artışı da 5 yıllık enflasyon dikkate alındığında vatandaşı en fazla etkileyen kalemler oldu.

HAYAT PAHALILIĞININ NEDENİ BELLİ

10 yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 157.7 düzeyinde gerçekleşti. Yeni eğer bu süreçte maaşınız en az 1.5 kat artmadıysa enflasyona ezilmiş sayılırsınız. 10 yılda alkollü içeceklerin fiyatı vergi artışları ile birlikte 4'e araçların fiyatı 2'ye katlandı. 10 yılda vatandaşın cebini en çok boşaltan kalem ise (alkollü içecekler ve tütün hariç) yüzde 202'lik fiyat tırmanışı ile lokanta ve otellerde görüldü. Belki alkollü içeceklerdeki vergi artışı ve gıda fiyatlarındaki yükselişin lokanta ve otellerdeki fiyat artışında etkili olmuştur ancak genel enflasyondan 50 puan fazla artış bu yükselişi anlatmıyor. Daha çok son yıllardaki yabancı ve yerli turist sayısındaki artışın fiyat artışlarını olanaklı kıldığını söyleyebiliriz. Lokanta ve otellerin ardından yüzde 185 ile gıda ve alkolsüz içecekler son 10 yılda hem ekonomiyi hem de vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığına neden olan ana kalem olarak öne çıktı.

10 YILLIK ENFLASYON YÜZDE 157.7