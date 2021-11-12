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Son dakika: 12 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ'den 5 ilçe için su kesintisi duyurusu

12 Kasım Cuma günü İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 12 Kasım Cuma günü İstanbul'da yaşanacak arıza ve kesintileri açıkladı. İstanbul'da son dakika su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: 12 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ'den 5 ilçe için su kesintisi duyurusu

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 12 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

12 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 12.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.11.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.11.2021 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.11.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.11.2021 07:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

12 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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