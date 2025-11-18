Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 12 yaşındaki Miraç'ı ezen sürücünün ehliyeti yokmuş | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki Miraç'ı ezen sürücünün ehliyeti yokmuş

        Adana'da lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Miraç Çam'ın babası, "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyordu. Bir çocuğun hayatını elinden almak bu kadar kolay olmamalı. Sürücünün alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Kaçıp, ardından polise teslim olan sürücünün ise daha önce alkolden dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acılı baba konuştu: Sürücü ehliyetsizmiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Seyhan ilçesinde lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Miraç Çam'ın babası, açıklamada bulundu.

        Oğlunu toprağa veren acılı baba, "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyordu. Bir çocuğun hayatını elinden almak bu kadar kolay olmamalı" dedi. Kaçıp, ardından polise teslim olan sürücünün daha önce de alkolden dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Acılı baba sürücünün en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

        ÖNCE ÇARPTI SONRA TESLİM OLDU

        İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 26 yaşındaki E.K.'nın idaresindeki otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        REKLAM

        ACILI BABA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

        Sürücü kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü E.K. ise daha sonra polise teslim oldu. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürerken acılı baba Ümit Çam basın mensuplarına konuştu.

        "SÜRÜCÜNÜN 2. DEFA EHLİYETİNE ALKOLDEN EL KONULMUŞ"

        Baba Çam, "Çocuğum sabah 8 gibi okula giderken yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçerken kırmızı ışıkta geçen bir araç tarafından çarpılmış. Çarpma anı ile düşme mesafesi 50 metre civarında. Ayrıca sürücünün ikinci defa ehliyetine alkolden el konulmuş. Şu an ehliyetsiz olarak araç kullanan bir insan. Zaten aracı orada bırakıp kaçmıştı, daha sonra teslim olmuş. Adalete güveniyoruz." dedi.

        "HAYALİ MAKİNE RESSAMLIĞIYDI"

        Oğlunun hayallerinin olduğunu dile getiren Ümit Çam, "Her gün konuşurdu. Makine ressamlığı istiyordu. Çok güzel mühendislik dalında oynar hareketli parçalar yapardı. Gelecek senenin nisan ayında 13 yaşında olacaktı. Çok iyi çok duygusal bir çocuktu. Her çocuk gibi yaramazlıkları vardı ama çok duygusaldı. Herhangi bir kızmada bağırmada hemen duygulanıp ağlayabilen bir çocuktu. Allah'ın takdiri, diyecek başka lafımız yok" ifadelerini kullandı.

        "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

        Konuşmasını sürdüren baba Çam, "Ben iş yerinde kazayı öğrendim. Bana kaza yaptı yaralı dediler. İçime o an doğdu. İş yerim yakındı geldim, cenaze aracını gördüm, sordum ama kimse söyleyemedi. Bu şekilde araç kullanarak 12 yaşındaki çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Taksirle ölme sebep vermekten dosya açılmasını istiyorlar. Biz buna karşı çıktık. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu bizim içimizi soğutmayacak giden de geri gelmeyecek. En azından adalet yerini bulsun" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Galatasaray tepetaklak!
        Galatasaray tepetaklak!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif