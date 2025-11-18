12 yaşındaki Miraç'ı ezen sürücünün ehliyeti yokmuş
Adana'da lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Miraç Çam'ın babası, "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyordu. Bir çocuğun hayatını elinden almak bu kadar kolay olmamalı. Sürücünün alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Kaçıp, ardından polise teslim olan sürücünün ise daha önce alkolden dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Miraç Çam'ın babası, açıklamada bulundu.
Oğlunu toprağa veren acılı baba, "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyordu. Bir çocuğun hayatını elinden almak bu kadar kolay olmamalı" dedi. Kaçıp, ardından polise teslim olan sürücünün daha önce de alkolden dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Acılı baba sürücünün en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
ÖNCE ÇARPTI SONRA TESLİM OLDU
İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 26 yaşındaki E.K.'nın idaresindeki otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
ACILI BABA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Sürücü kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü E.K. ise daha sonra polise teslim oldu. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürerken acılı baba Ümit Çam basın mensuplarına konuştu.
"SÜRÜCÜNÜN 2. DEFA EHLİYETİNE ALKOLDEN EL KONULMUŞ"
Baba Çam, "Çocuğum sabah 8 gibi okula giderken yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçerken kırmızı ışıkta geçen bir araç tarafından çarpılmış. Çarpma anı ile düşme mesafesi 50 metre civarında. Ayrıca sürücünün ikinci defa ehliyetine alkolden el konulmuş. Şu an ehliyetsiz olarak araç kullanan bir insan. Zaten aracı orada bırakıp kaçmıştı, daha sonra teslim olmuş. Adalete güveniyoruz." dedi.
"HAYALİ MAKİNE RESSAMLIĞIYDI"
Oğlunun hayallerinin olduğunu dile getiren Ümit Çam, "Her gün konuşurdu. Makine ressamlığı istiyordu. Çok güzel mühendislik dalında oynar hareketli parçalar yapardı. Gelecek senenin nisan ayında 13 yaşında olacaktı. Çok iyi çok duygusal bir çocuktu. Her çocuk gibi yaramazlıkları vardı ama çok duygusaldı. Herhangi bir kızmada bağırmada hemen duygulanıp ağlayabilen bir çocuktu. Allah'ın takdiri, diyecek başka lafımız yok" ifadelerini kullandı.
"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"
Konuşmasını sürdüren baba Çam, "Ben iş yerinde kazayı öğrendim. Bana kaza yaptı yaralı dediler. İçime o an doğdu. İş yerim yakındı geldim, cenaze aracını gördüm, sordum ama kimse söyleyemedi. Bu şekilde araç kullanarak 12 yaşındaki çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Taksirle ölme sebep vermekten dosya açılmasını istiyorlar. Biz buna karşı çıktık. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu bizim içimizi soğutmayacak giden de geri gelmeyecek. En azından adalet yerini bulsun" diye konuştu.