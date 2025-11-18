Adana'nın Seyhan ilçesinde lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Miraç Çam'ın babası, açıklamada bulundu.

Oğlunu toprağa veren acılı baba, "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyordu. Bir çocuğun hayatını elinden almak bu kadar kolay olmamalı" dedi. Kaçıp, ardından polise teslim olan sürücünün daha önce de alkolden dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Acılı baba sürücünün en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

ÖNCE ÇARPTI SONRA TESLİM OLDU

İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 26 yaşındaki E.K.'nın idaresindeki otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ACILI BABA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sürücü kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü E.K. ise daha sonra polise teslim oldu. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürerken acılı baba Ümit Çam basın mensuplarına konuştu.