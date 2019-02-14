Son Dakika | 14 Şubat Altın Fiyatları yükselişte! Güncel Çeyrek Altın, gram Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 14 Şubat Perşembe gününde merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, Perşembe günü kapanışta çeyrek altın 363,78 lira, Cumhuriyet altını 1.494,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 222,50 liradan işlem görüyor. İşte, 14 Şubat 2019 çeyrek altın, gram altın fiyatları...