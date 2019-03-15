SON DAKİKA | 15 Mart Altın fiyatları yükselişe geçti? Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından 15 Mart Cuma günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı yüzde 0,45 yükselişle 229,19 liradan, çeyrek altın ise 374,72 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 15 Mart güncel altın fiyatları...