Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

SON DAKİKA: 2 Aralık İstanbul su kesintileri ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza, su kesintisi duyuruları

Hızla düşen hava sıcaklıkları İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava, İstanbul'da yaşanacak su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. İstanbullular, 2 Aralık Perşembe günü için açıklanan planlı su kesintilerini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 2 Aralık Perşembe İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

SON DAKİKA: 2 Aralık İstanbul su kesintileri ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza, su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve lodosun etkisiyle meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 2 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

2 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.12.2021 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 2 ARALIK

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: MİT'ten Gara'da operasyon! 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM MİT'ten Gara'da operasyon! 2 terörist öldürüldü
Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında? İşte Lütfi Elvan'ın kariyeri ve hayatı
GÜNDEM İşte Lütfi Elvan'ın hayatı ve kariyeri
SON DAKİKA: Bir kadına bu yapılır mı? Film gibi izlediler! - Haberler
GÜNDEM Bir kadına bu yapılır mı? Film gibi izlediler!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç görüştü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç görüştü
KYK burs sonuçları 2021: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? E-Devlet KYK burs sonucu sorgulama
GÜNDEM KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar listesi - Spotify 2021 Özetin
GÜNDEM Spotify Wrapped 2021 nasıl bakılır?
Son dakika: Adana'da mtosikletli çifte infaz!
GÜNDEM Adana'da dehşet! Motosiklette çifte infaz!
Son dakika: Eski koca dehşeti! Kadın öldü, iki kardeşi yaralandı
GÜNDEM Eski koca dehşeti! Kadın öldü, iki kardeşi yaralandı
Son dakika hava durumu 2 Aralık: Lodos geri geliyor! Meteoroloji uyardı
GÜNDEM Marmara ve Ege'de lodos yeniden
Kadıköy'de otomobil bariyere çarptı: 1 kişi öldü - HABERLER
GÜNDEM Kadıköy'de ölümlü kaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.