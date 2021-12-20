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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!
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2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!

Giresun’un Görele ilçesinde bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu Yiğit T. (34) iki çocuk annesi Hülya Alaca’yı (35) tabanca ile yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Son dakika: 2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!
2 çocuk annesine sokakta kurşun yağmuru!
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İHA

Giresun'un Görele ilçesinde edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Hendekbaşı mahallesinde karşılaşan Yiğit T. (34) ile Hülya Alaca (35) arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca’ya defalarca ateş etti.

ZANLI OLA YERİNDEN KAÇTI

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca yere yığılırken, şüpheli ise olaya yerinden kaçarak uzaklaştı.

VURULAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan polis ve sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Alaca’yı Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

2 ÇOCUK ANNESİ CAN VERDİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki çocuk annesi Hülya Alaca hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Şüpheli Yiğit T. İse olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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