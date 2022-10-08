2 TIR bir aracı biçti! 3 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hasan Arık (50) idaresindeki TIR, Güvenç Mahallesi'nde, Bahtiyar Gökçen'in (31) kullandığı plakalı TIR ile çarpıştı.
TIR'lar, daha sonra Mustafa Aydın yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa ve yanındaki Hatice Aydın olay yeri, TIR sürücüsü Hasan Arık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan TIR sürücüsü Bahtiyar Gökçen ile hafif ticari araçtaki İbrahim Halil (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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