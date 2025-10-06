2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı

2025 Nobel Tıp Ödülü sahipleri İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Nobel Tıp Ödülü'nü 'periferik bağışıklık toleransı' keşiflerinden dolayı Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı.

Yapılan açıklamada "Keşifleri yeni bir araştırma alanının temelini atmış ve kanser ile otoimmün hastalıklar gibi yeni tedavilerin geliştirilmesini teşvik etmiştir" denildi.

Ödülü kazananlar, 11 milyon İsveç kronu (1,1 milyon dolar) tutarında ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Tıp Ödülü, 'mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki rolü' çalışmalarına imza atan ABD asıllı Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verilmişti.