SON DAKİKA | 23 Aralık Güncel Altın fiyatları! Çeyrek Altın, Gram Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu hafta sonu da yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan tamamladı. Peki, Gram Altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 23 Aralık güncel altın fiyatları...