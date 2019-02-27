Son Dakika | 27 Şubat Altın fiyatları DÜŞÜŞTE! Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından 27 Şubat Çarşamba günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarının düşüşü devam ederken gram altının fiyatı yüzde 0,06 düşüşle 225,98 liradan, çeyrek altın ise 369,47 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 27 Şubat güncel altın fiyatları...