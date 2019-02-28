Son Dakika | 28 Şubat Altın fiyatları yükselişe geçti! Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından 28 Şubat Perşembe günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı yüzde 0,40 yükselişle 226,63 liradan, çeyrek altın ise 370,54 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 28 Şubat güncel altın fiyatları...