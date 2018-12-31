SON DAKİKA | 31 Aralık Altın fiyatları ne kadar? Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Haftanın ilk günü, 2018 yılının ise son gününde güncel altın fiyatları durağan vaziyette seyrediyor. Geçen haftanın sonu gününde ise altın fiyatları düşüş ile kapatmıştı. Peki, Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, haftanın ilk günü altın fiyatları...