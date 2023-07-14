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        Terör örgütü PKK'nın "suikastçı"sına 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

        Diyarbakır Lice'de 7 yıl önce 5 askerin şehit olduğu ve 9 askerin de yaralandığı terör saldırısının faili hakkında dava açıldı. "Reber kod adlı terörist Cihan Turgut hakkında hazırlanan iddianamede bir başka teröristin ifadelerine de yer verildi. Buna göre terörist Semra Tunçer'in sanığı teşhis ettiği belirtilerek, "Ben bu örgüt mensubunu ilk olarak 2015 yılında Gare'de gördüm. 2016 yılında Türkiye'ye gelen gruplarda Diyarbakır'a düzenlemesi yapılmıştı. Suikastçı olarak eğitim almıştı. Zagros silah kullanırdı. Lice ilçesi kırsalında bulunan askeri üsse yönelik eyleme suikastçı olarak katılmıştı. 2017'de örgütten kaçtığını duydum" şeklinde itiraflarda bulunduğu belirtildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:38
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 yıl önce 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı terör saldırısına katıldığı belirlenen PKK'lı teröristin, 4 suçtan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 157 yıldan 240 yıla kadar hapsi istendi.

        AA'da yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık "Reber Kato" kod adlı terörist Cihan Turgut hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        SALDIRIDA 5 ASKER ŞEHİT OLDU, 9 ASKER YARALANDI

        İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve yaptığı saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 Ağustos 2016'da sanık Turgut'un da katıldığı terör saldırısında, Astsubay Kıdemli Çavuş Ender Fatih Yılmaz (26), Uzman Çavuş Özkan Bilgiç (24) ve Onur Alkan (25), Uzman Onbaşı Mustafa Eser (21) ve Uğur Kartal'ın (20) şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı anımsatıldı.

        İddianamede, saldırı anının teröristlerce kayıt altına alındığı, örgüt propagandası yapıldığı ve örgüte müzahir haber siteleri üzerinden paylaşıldığı aktarıldı.

        Sanığın, 11 Mayıs 2022'de Mersin'de Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliğine gelip teslim olduğu ifade edilen iddianamede, 2012'de terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak faaliyet yürüttüğü, bir tırın dorsesinde ilçeye geldiğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteğini belirtmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        "SUİKASTÇI" OLARAK TEŞHİS EDİLDİ

        İddianamede, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranırken yakalanan "Nirvana" kod isimli terörist Semra Tunçer'in sanık Turgut'u teşhis ettiği belirtildi.

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        Tanık Tunçer, sanıkla ilgili ifadesinde şunlara yer verdi: "Ben bu örgüt mensubunu ilk olarak 2015 yılında Gare'de gördüm. 2016 yılında Türkiye'ye gelen gruplarda Diyarbakır'a düzenlemesi yapılmıştı. Suikastçı olarak eğitim almıştı. Zagros silah kullanırdı. Lice ilçesi kırsalında bulunan askeri üsse yönelik eyleme suikastçı olarak katılmıştı. 2017'de örgütten kaçtığını duydum."

        Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen E.D. ise sanık hakkında, "Suikastçıdır. Ayrıca suikast kimliğini de gördüm. Bu örgüt mensubuyla 2016'da Görese dağına birlikte gittik. Bu örgüt mensubu o dönemde Kandil'den gelmişti. Üst bölgesine yapılan suikast eylemini yapan örgüt mensubudur. Kendisi bu eylemi Zagros silahıyla yapmıştı." ifadelerini kullandı.

        Sanığın harita üzerinde yer gösterme yaptığı belirtilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK adına kırsalda faaliyet yürüttüğünü, Irak'ta askeri ve ideolojik eğitim aldığını, örgüt tarafından Diyarbakır'a görevlendirildiğini ve söz konusu saldırıya katıldığını itiraf ettiği kaydedildi.

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        İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında şu ifadelere yer verildi:

        "Şüpheli, 2012'de terör örgütü PKK/KCK'ya katılım yapmış, her türlü ideolojik ve askeri eğitime tabi tutulmuştur. Sanık, kırsalda silahlı bir şekilde faaliyet yürütmüş ve 'Reber Kato' kod adını kullanmıştır. Bu sırada Afrin, Gare, Haftanin, Metina, Zap ve Kandil bölgelerinde yer alan örgüte ait çeşitli kamplarda bulunmuştur. Örgütte suikast ve sabotaj eğitimleri almıştır. Örgüt tarafından Diyarbakır'a görevlendirildiği, olay tarihinde devletin bölünmez bütünlüğüne kastederek beraberindeki diğer teröristlerle Lice ilçesinde bulunan Gömtepe askeri üs bölgesine bombalı ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Saldırıda, 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı ve askeri personele ait 4 silahın örgüt mensuplarınca alındığı anlaşılmıştır. Devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine yönelik saldırıda bulunduğu tespit edilen şüphelinin eylemlerine uyan 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'yağma' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

        İŞTE İSTENEN CEZA

        İddianamede, tutuklu sanık Cihan Turgut hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", 5 kez "kasten öldürme", 9 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ile 4 kez "yağma" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 157 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Diyarbakır-Bingöl kara yolunun güvenliğini sağlayan timlere, 24 Ağustos 2016'da, Kıralan köyü Gömtepe mevkisinde PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlenmiş, 2 asker çıkan çatışmada, 3 asker de kaldırıldıkları Diyarbakır Asker Hastanesi'nde şehit düşmüştü.

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