Antalya'nın Kepez ilçesinde, 20 Kasım Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında iddialara göre, Asena Cankabaktepe (19) ablası Fatma Akbel’e (22) pazarda satması gereken kıyafetleri götürmek için evden çıktı. Elinde kıyafet dolu hurçla ablasının evine doğru yürüyen Cankabaktepe, ablasının evine varamadan kayboldu.

ABLASINA VEDA MESAJI YAZDI

İHA'daki habere göre Cankabaktepe, aynı gün saat 18.22’de ise en büyük ablasına, “Abla anahtar kapının önündeki beyaz ayakkabının içinde. Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak” mesajını atarak, telefonunu kapattı. Kendisinden bir daha haber alınmayan Cankabaktepe’nin, kaybolmadan önceki son görüntüleri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÜVEY KARDEŞİYLE SÖZLÜYDÜ"

Genç kızın ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 5 gündür kızlarından haber alamayan aile, gözü yaşlı şekilde kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kızı Asena’yla hiçbir problemlerinin olmadığını belirten anne Meral Ünal, ikinci eşi Kadir Ünal’ın oğlu olan üvey kardeşi Orhan Ünal’la (26) kızının sözlü olduğunu söyledi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızının hayatından endişe duyduğunu ifade eden Meral Ünal, “Benim kızım kendi isteğiyle gitmiş olsa bana mutlaka ulaşırdı. Ne eşimden, ne sözlüsünden, ne de benden 5 dakika ayrılan birisi değildir. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. İyi veya kötü bulunmasını istiyorum” diye konuştu. Asena’nın arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini söyleyen anne Ünal, kızının biri tarafından tehdit mesajları aldığı bilgisine ulaştığını kaydetti.