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        Haberler Gündem Güncel 6 ilde ağır taşıtların seyrine izin verilmeyecek | Son dakika haberleri

        6 ilde ağır taşıtların seyrine izin verilmeyecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç ) 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 20:24 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:47
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        6 ilde ağır taşıtların seyrine izin verilmeyecek
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        İstanbul-Ankara arasında D-100, D-750, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekici, tır ve tankerlere geçiş yasağı geldi.

        21 Şubat Cuma saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar saat 13.00 arasında yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle İstanbul-Ankara arasındaki D-100, D750, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekici, tır ve tankerlere geçiş yasağı geldi.

        Otobüsler için bir yasak bulunmazken, yaş meyve sebze, et, süt ve ilaç taşıyan araçların özel izin belgesi ile geçebileceği öğrenildi. Yasağa yolda yakalanan araçların ise en yakın tesise gitmesine izin verildiği ya da merkeze yakınsa oraya geçişine izin verildiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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