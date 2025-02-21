6 ilde ağır taşıtların seyrine izin verilmeyecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç ) 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.02.2025 - 20:24 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:47 facebook

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