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SON DAKİKA: 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugün korona vaka sayısı kaç?

6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı her gün yaptığı açıklamalarla koronavirüs vaka ve vefat sayısını ve koronavirüs mücadelesinde son gelişmeleri paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Ülkemizde koronavirüse karşı aşılama süreci devam ediyor. 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi

SON DAKİKA: 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugün korona vaka sayısı kaç?

Son dakika elde edilen koronavirüs vaka ve vefat sayısına göre gelişmeler şöyle tespit edildi: Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye bugün korona vaka sayısı...

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a ulaştı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 627 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 206 bin 504'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, vefat sayısı 26 bin 467, ağır hasta sayısı 1501 oldu.

Kovid-19 mücadele kapsamında ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu aştı.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" çerçevesinde 14 Ocak'ta ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama çalışmaları, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325'e ulaştı.

Elazığ'da, merkeze bağlı Avcılı köyünde 11 kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine başlatılan karantinanın ardından bu köye sınırları bulunan Uzuntarla köyünde de 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir mahalle ile Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir otel de tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 296 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 358 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 603'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 139 artışla 3 milyon 296 bin 747'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 614 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1574 artışla 231 bin 549'a ulaştı. Bu hafta yoğun bakıma alınanların sayısı yüzde 6 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 772 bin 602'ye yükseldi. 189 bin 524 kişiye de ikinci doz aşı vuruldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 artarak 58 bin 336'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 61 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 675'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 336'ya, vaka sayısının da 1 milyon 452 bin 387'ye çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 819'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 241 bin 320 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 557 bin 624'e ulaştığını kaydetti.

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