İstanbul Emniyeti tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Buna göre sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sabah saatlerinde 7 şüpheli için eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu ve Elanur Bulut, Salim Çato ile Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.