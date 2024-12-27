7 fenomen için gözaltı kararı!
Yasa dışı bahis soruşturmasında kapsamında bazı sosyal medya fenomenlerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturmada 7 şüpheli için gözaltı kararı alındığı ve şu ana kadar Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi
İstanbul Emniyeti tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi.
Buna göre sosyal medya platformlarında yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Sabah saatlerinde 7 şüpheli için eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu ve Elanur Bulut, Salim Çato ile Zeynep Buse Korkmaz adlı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan fenomenler arasında Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul da bulunuyor.