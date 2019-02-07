SON DAKİKA | 7 Şubat Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüşte! Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından altın fiyatları merakla takip ediliyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 220,13 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 359,92 liradan işlem görüyor. Canlı çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 7 Şubat altın fiyatları..