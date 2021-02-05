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8. kattaki dairede erkek arkadaşıyla tartıştı, sonrası korkunç! Özgecan'ın ölümü araştırılıyor

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde Özgecan Usta'nın erkek arkadaşıyla arasındaki tartışma korkunç bir sonla bitti. İddiaya göre, 29 yaşındaki Özgecan, tartışmanın yaşandığı 8. kattaki evin balkonundan aşağıya düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Özgecan'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Ankara'da yaşayan kızlarının Zonguldak'ta olduğunu acı haberle öğrenen ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenazeyi teslim alan baba Kenan Usta, olayın araştırıldığını belirterek, bazı şüpheleri olduğunu ifade etti. Olay, 13 Ağustos'ta Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinden düşen Duygu Delen'in ölümünü akıllara getirdi

Oklar erkek arkadşı gösteriyor! Son dakika: Genç kız 8. kattan düşüp öldü
8. kattan düşen Özgecan'ın şüpheli ölümü!
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İHA

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde erkek arkadaşıyla kaldığı 8. kattaki evin balkonundan aşağıya düşen 29 yaşındaki Özgecan Usta'nın ölümü araştırılıyor.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, Aydoğmuş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, erkek arkadaşı Bartu C.A. ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Ardından Özgecan Usta, 8. kattaki dairenin balkonundan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı.

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

İkilinin uzun süredir birbirini tanıdığı ve Özgecan Usta'nın iki gün önce Zonguldak'a geldiği öğrenildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özgecan Usta'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Anne Filiz Tandoğan, baba Kenan Usta ve ağabeyi gözyaşlarıyla cenazeyi teslim aldı.

KIZININ HIRKASINI ÖPEREK, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Anne Filiz Tandoğan, morg önünde sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, kızının arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü. Kızına ait hırkaya sarılan anne, dakikalarca kızına ait kıyafeti öpüp kokladı. Açık lise okuduğu öğrenilen Özgecan Usta'nın eğitim hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

BABA, KOMŞUNUN İFADESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheli gencin ifadesi üzerine Özgecan Usta'nın vücut ağırlığının tartıldığı öğrenilirken, Baba Kenan Usta da alt kat komşusunun ifadesine dikkat çekti. Komşunun ifadelerine göre Bartu C.A.'nın Özgecan Usta'yı tutamadığına dair bağırdığını söyleyen baba Kenan Usta, şunları söyledi:

'ATTI MI ATMADI MI ONU ZAMAN GÖSTERECEK'

"Bildiğim bir şey yok. Gece 04.00'te aradılar. Çıktım geldim. İntihar mı yoksa cinayet mi? Yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okumadım, okurum. Kadın nedir ne değildir bilemiyorum. Doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor. Çocuk 'artık tutamıyorum' gibilerinden bağırmış. Bir erkek 55 kilogram kız çocuğunu her hâlükârda tutar. Üstü başı giyinikmiş. Tahminim kavga ettiler. Evden çıkmak istedi. Salmayınca münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek.

'HAYAT DOLUYDU, CANIMIZDI, CİĞERİMİZDİ'

Kızımın Zonguldak'a geleceğinden haberim yoktu. Normalde Ankara'da yaşıyor. Samimi bir arkadaşı var. Şereflikoçhisar'da bahçeli evleri var. Onunla oraya gideceklerini söyledi. Ailesini her şeyini bildiğim için 'tamam' dedim. Ertesi gün aradım. 'Oradayız' dedi. Üç beş dakika sonra tekrar aradım. 'Baba yok bir şey buradayım' dedi. Ondan sonrası bu. Hayat doluydu, canımızdı, ciğerimizdi."

ERKEK ARKAŞININ SORGUSU SÜRÜYOR

Gece aynı evde olduğu öğrenilen erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın gözaltındaki sorgusu sürüyor. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ekiplerin araştırmaları da devam ediyor. Günün ilk ışıklarından itibaren binanın çevresinde araştırma yapan ekipler, olayı aydınlatmak için çalışıyor. Genç kızın cenazesi Ankara'da toprağa verilecek. Bartu C.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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