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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 801,5 kg metamfetamin ele geçirildi

        801,5 kg metamfetamin ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile Kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 08:05 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:05
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        801,5 kg metamfetamin ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda, 29 parça halinde 773 kilogram metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik" dedi.

        Bakan Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "801,5 kilogram metamfetamin ele geçirdik. İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda, 29 parça halinde 773 kilogram metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenledik" ifadelerini kullandı.

        Operasyonu düzenleyen Başsavcılık ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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