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ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin rapor sunmasının ardından söz konusu müdahaleyi yönetmekle suçlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok sert sözler söyledi.

ABC News'a konuşan Biden, "Putin, seçimlere müdahalede bulunma girişiminin bedelini ödeyecek. Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: İDDİALAR ASILSIZ

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, iddiaların asılsız olduğunu ve herhangi bir kanıtla desteklenmediğini ifade etti. Peskov bu iddiaların ilişkileri daha da kötüleştireceğini söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edildi.

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.