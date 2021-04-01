Biden, neredeyse düşüyordu!

ABD Başkanı Joe Biden, Pittsburgh'a gitmek için başkanlık uçağı Air Force One'a binerken neredeyse düşünüyordu.
Havanın yağmurlu olması sebebiyle bir elinde şemsiyesini bir elinde çantasını taşıyan Biden'ın uçağa binerken ayağının sendelediği anlar kameralara yansıdı.
Biden 19 Mart'ta da Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesinde uçağa binerken 3 kere düşmüştü.
Uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturmuştu.
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