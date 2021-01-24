Biden yönetiminde Moskova-Washington hattında ilk kriz! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı.

Kremlin, Rusya'da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalnıy'nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin serbest bırakılması için düzenlenen protestolarda 3 bin 500 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Gösteriler öncesinde Rusya'daki ABD Büyükelçiliği ABD vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov katıldığı televizyon programında ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "Elbette bu açıklamalar uygunsuz. Ve tabii ki, dolaylı yoldan içişlerimize müdahale." dedi.

Peskov, Navalnıy destekçilerinin protestolara başlamasının ardında ABD'nin olduğu iddia etti. ABD'de Rusya Büyükelçiliği tarafından böyle bir uyarı yapılması durumunda Washington'ın da bundan rahatsızlık duyabileceğini dile getirdi.