ABD elçiliğine saldıran şüphelilerin gözaltı süresi soruşturma savcısının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce 4 gün uzatıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, silahlı terör örgütü üyeliği suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sayısının 5’e çıktığı öğrenildi.

Elçiliğe ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş dışında 1’i cezaevinde 3 isim daha soruşturmanın şüphelisi oldu. Diğer iki isim de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında MASAK’tan da rapor istendiği ayrıca HTS kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti.

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama gelmişti.

Soylu "Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." ifadesini kullanmıştı.

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