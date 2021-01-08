Boynuzlu 'şaman' konuştu: Biz kazandık! 0:00 / 0:00

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ABD Kongresi'ne Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskına öncülük eden isimlerden yarı çıplak bir şekilde boynuzlu ve kürklü şapka takan 32 yaşındaki Jake Angeli NBC News'e konuştu.

QAnon isimli sağcı komplo teorisi grubunun üyesi olan Jake Angeli, "Bizim sahip olduğumuz bir grup hainin, Kongre'de gaz maskelerini takması ve yeraltı sığınağına çekilmesi gerçeğinin, bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Ama yaşanan senaryo işimizi zorlaştırdı çünkü şimdi insanların kimliklerini tespit etmeye ve onları suçlamaya ardından tutuklamalarını gerçekleştirmeye çalıştıkları bir süreçten geçmek zorundayız” dedi.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Federal soruşturmacıların güvenlik kamerası kayıtları ve sosyal medya paylaşımlarından kimliklerini belirlemeye çalıştığı saldırganların ilk bakışta en tanınanı, soruşturmayı umursamadığını söyledi.

Yanlış bir şeyi yapmadığını söyleyen Angeli, "Kapı açıktı içeri girdim dostum" ifadelerini kullandı.