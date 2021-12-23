ABD'de Omicron ile mücadele! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı belirtildi.

CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.

Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50. eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.

NEW YORK'TA AŞI OLANA 100 DOLAR

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yıl sonuna kadar COVID-19 aşısı yaptıran sakinlerin 100 dolar alacağını duyurdu.

İkinci veya üçüncü COVID-19 güçlendirici aşılarını 31 Aralık'tan önce yaptıranların 100 dolar alacağı belirtildi. New York Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşte bu an. Güçlendiricinizi alın ve ailenizi ve şehrinizi koruyun" denildi.

Temmuz ayında New York, ilk doz aşısını yaptıranlara 100 dolar ödemeye başlamıştı.

1000 ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLDİ

Vaka sayılarının artması üzerine ABD Başkanı Joe Biden, Omicron'a karşı yeni bir eylem planı açıkladı. Plana göre 1000 tane Ulusal Muhafız Gücü sağlık personeline ABD genelinde destek verecek ve internetten ücretsiz test kiti sipariş edilebilecek.

ABD'DE OMICRON KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta California eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dün yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

Ayrıca dün, ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Texas eyaletine bağlı Harris County'de meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'de son 24 saatte 232 bin 383 yeni vaka kaydedilirken, bin 634 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.