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HaberlerBBCSON DAKİKA! ABD'li aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davasında karar!

Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

Amerikalı aktör 2016 yılında 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu. Şikâyetçinin, o gece kullandığı cep telefonunun kaybolmasıyla ilgili tanıklık etmek için mahkeme çıkmayı reddetmesi üzerine dava düşürüldü

Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü
BBC TÜRKÇE

Amerikalı aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davası, şikâyetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine düşürüldü. Spacey'nin avukatları, şikâyetçinin tanıklığının, müvekkillerinin masumiyetini kanıtlayabileceğini söylüyordu.

Oscar ödüllü 59 yaşındaki aktör, 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu.

Spacey, farklı kişiler tarafından da cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu ancak 2016'daki olay, mahkemeye taşınan tek ceza davası olmuştu.

Şikâyetçi, Spacey'in Massachusetts'te bir barda kendisine alkol verip tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Olay gecesi kullandığı telefonu kaybettiğini söyleyen şikâyetçi bu ay mahkemede tanıklık etmeye çağırılmıştı.

Spacey'nin avukatları, şikâyetçiyi cep telefonu mesajlarını silmekle suçladı ve telefonun müvekkillerinin masumiyetini ispatlamak için kullanılabileceğini söyledi. Ancak şikâyetçi tanıklık vermeyi reddetti.

Savcılık, Çarşamba günü 'şikâyetçi ve tanığın bulunamaması' nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Şikâyetçi, bu ay avukatı Mitchell Garabedian aracılığıyla yaptığı açıklamada davadan feragat ettiğini duyurmuştu.

Garabedian, müvekillinin 'zor koşullar altında büyük bir cesaret gösterdiğini' söyledi.

Bir diğer Amerikalı aktör de 14 yaşındayken, o dönem 26 yaşında olan Spacey'i bir yatakta üstüne çıkmakla suçlamıştı.

Spacey, hatırlamadığını söylediği 'uygunsuz davranışından' dolayı özür dilemişti.

Spacey, hakkındaki taciz iddialarından sonra Netflix'te yayınlanan 'House of Cards' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. 'All the Money in the World' adlı filmdeki sahneleri de kesildi.

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