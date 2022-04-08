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Haberler Dünya Son dakika: Kosta Rika Havalimanı'na acil iniş yapan kargo uçağı ikiye ayrıldı
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Kosta Rika Havalimanı'na acil iniş yapan kargo uçağı ikiye ayrıldı

Kosta Rika'nın Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağı, acil iniş yaptıktan sonra ikiye ayrıldı.

Son dakika: Kosta Rika Havalimanı'na acil iniş yapan kargo uçağı ikiye ayrıldı
Acil iniş yapan kargo uçağı ikiye ayrıldı
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Reuters

Kosta Rika'nın Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nın 7 Nisan Perşembe günü DHL tarafından işletilen bir Boeing 757-200 kargo uçağı, acil iniş yaptıktan sonra ikiye ayrıldı.

Siteden alınan görüntülerde, üzerinde DHL logosu bulunan kargo uçağının, pistin yanındaki çimenlik alana indiği ve ikiye ayrıldığı görülüyor.

Havalimanı işletmecisi Aeris, kazadan bir süre sonra havalimanının açıldığını duyurdu. Aeris, havalimanın kapalı olduğu süreçte yaklaşık 8 bin 500 yolcu ile 57 ticari ve kargo uçuşunun etkilendiğini söyledi.

Kargo uçağını işleten DHL, uçaktaki ekibin zarar görmediğini söyledi.Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Guatemala'ya giden kargo uçağı, hidrolik sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle Kosta Rika'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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