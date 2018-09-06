Adalet Bakanı'ndan 'Brunson savcısı' açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin, "İhtiyaç halinde yapılan şeylerdir, dosyaya bakan savcı değil. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." dedi.

Bakan Gül, Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, "Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." değerlendirmesinde bulundu.

AF TEKLİFİ VE FETÖ DAVALARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP’nin af talebine ilişkin, “Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıklama yaptı. Dolayısıyla o konuda tutum belli. Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranı, yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

Gül, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davalara yönelik, "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan 289 dava var, 203'ü sonuçlandı. 86 dosya devam ediyor. Belki Akıncı Üssü davası ve bazı sanık sayısı fazla olan davalar sarkabilir. Onun haricinde tüm darbe yargılamalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BRUNSON AÇIKLAMASI

Abdülhamit Gül, Rahip Brunson davasının savcısının değişmesiyle ilgili olarak, "Bu rutin bir iş bölümüdür. Soruşturma savcısı değişir. Yargı sistem üzerinden çalışır" dedi.

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