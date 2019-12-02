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Adalet Bakanı'ndan Ayşe Tuğba Arslan mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir" dedi

Abdulhamit Gül
HABERTURK.COM / AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

Eskişehir’de eski kocasının sokakta satırla saldırmasından 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Aslan'ın 2017-2019 arasında 23 kez Eskişehir Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunup çok sayıda koruma kararı aldırmıştı.

Arslan’ın şikâyetleri üzerine eski koca hakkında 10 iddianame düzenlenmiş, 2 dosya birleştirme kararı ile, 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştı. Ayşe Tuba Arslan’ın yaptığı 10 şikâyetine ilişkin de delil yetersizliği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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