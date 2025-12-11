Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir barda hesap ödeme yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada işletmenin ortağı tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

HESAP ÖDEME YÜZÜNDEN TARTIŞMA YAŞANDI

AA'daki habere göre olay; Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İş hanında bulunan barda gece saatlerinde işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile henüz ismi öğrenilemeyen bir müşteri arasında hesap ödeme yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Barın dışında devam eden tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada Arslan ve karşı taraftan Abdulhalik D, tabancayla vurularak yaralandı.

SOLİST KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı gerekçesiyle şüpheliler Hüseyin Ç. ve 18 yaşından küçük B.D'yi gözaltına aldı.