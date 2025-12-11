Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Adana'da çıkan bar kavgasında solist hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Adana'da çıkan bar kavgasında solist hayatını kaybetti

        Adana'da bir olay meydana geldi. Bir barda hesap ödeme yüzünden kavga çıktığı öne sürüldü. Kavgada işletmenin ortağı tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 12:26 Güncelleme: 11.12.2025 - 12:26
        Hesap tartışması solisti hayattan kopardı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir barda hesap ödeme yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada işletmenin ortağı tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

        HESAP ÖDEME YÜZÜNDEN TARTIŞMA YAŞANDI

        AA'daki habere göre olay; Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İş hanında bulunan barda gece saatlerinde işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile henüz ismi öğrenilemeyen bir müşteri arasında hesap ödeme yüzünden tartışma çıktı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ

        Barın dışında devam eden tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

        KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

        Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada Arslan ve karşı taraftan Abdulhalik D, tabancayla vurularak yaralandı.

        SOLİST KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, kavgaya karıştığı gerekçesiyle şüpheliler Hüseyin Ç. ve 18 yaşından küçük B.D'yi gözaltına aldı.

        #Son dakika haberler
