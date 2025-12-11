Adana'da çıkan bar kavgasında solist hayatını kaybetti
Adana'da bir olay meydana geldi. Bir barda hesap ödeme yüzünden kavga çıktığı öne sürüldü. Kavgada işletmenin ortağı tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir barda hesap ödeme yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada işletmenin ortağı tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.
HESAP ÖDEME YÜZÜNDEN TARTIŞMA YAŞANDI
AA'daki habere göre olay; Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İş hanında bulunan barda gece saatlerinde işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile henüz ismi öğrenilemeyen bir müşteri arasında hesap ödeme yüzünden tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Barın dışında devam eden tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.
KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI
Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada Arslan ve karşı taraftan Abdulhalik D, tabancayla vurularak yaralandı.
SOLİST KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı gerekçesiyle şüpheliler Hüseyin Ç. ve 18 yaşından küçük B.D'yi gözaltına aldı.