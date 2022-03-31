Adana'da korkunç olay! Annesini tabancayla öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı yaşayan Ayşe O.’nun (40) evinin olduğu sokağa gelen oğlu Kemal O. (22), burada beklemeye başladı.

İHA'nın haberine göre, yanında bir kadın ile elinde bıçakla evden çıkan Ayşe O.’ya oğlu Kemal O. silahla 3 el ateş etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ YAKALADI

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden geçen istirahatli özel harekat polisi zanlıyı yakaladı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kadın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Yolda kalbi duran kadın tekrar hayata döndürüldü. Ancak olaydan bir saat sonra kadın hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.