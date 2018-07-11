İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 166 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında, Adnan Oktar gözaltına alındı.

Soruşturmanın 2 yıl önce MASAK raporu alınarak başlatıldığı belirtilirken, İsrail'den para akışı tespit edildiği iddia edildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu, şirket, dernek ve vakıflarına ise kayyum atandığı belirtildi.

Başsavcılığın talebi üzerine 31 ayrı suçlamaya yönelik haklarında soruşturma yürütülen Adnan Oktar ve 235 şüpheli hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce, mal varlığına el koyma kararı verildiği ifade edildi.



Soruşturma aşamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun da ulaştığı da öğrenildi. El koyma kararının bugün itibariyle tapu ve bankalara gönderildiği de kaydedildi. Öte yandan arama yapılan suç mahallindeki kıymetli her türlü mal ve eşyaya da el koyma kararı alındığı belirtildi.

EVİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI

Oktar'ın Çengelköy'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Getirilenler arasında silahların da olduğu görüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor.

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi. 129'u erkek, 106'sı kadın olmak üzere toplam 235 kişiye yönelik olarak İstanbul'da 22 ilçede toplam 115 adreste, Ankara ilinde 2 ilçede toplam 3 adreste, Muğla ilinde 1 adreste, Antalya ilinde 1 adreste olmak üzere 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü öğrenildi. Ev ve bahçedeki lüks araçlar uzun süre arandı. Aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Oktar, sağlık kontrolü için İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi.

ADNAN OKTAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."

TACİZ SUÇLAMALARI VAR

Adnan Oktar’ın gözaltına alındığı operasyonun soruşturma dosyasında aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu çok sayıda mağdur kadın bulunuyor. İddialara göre mağdurlar defalarca kez taciz, cinsel istismar ve cinsel saldırıya maruz kaldı.

Oktar ve çetesine yönelik suçlamalardan biri de ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ oldu. Yine iddiaya göre Oktar ve çetesinin kurduğu paravan şirketlerle milyon dolarlarca hayali işlemler yaptığı belirtiliyor. Yine tehdit ve şantajla ailelerinden koparılan ve mallarına el konulan kişilerin servetlerinin bu şirketler aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor.

ADNAN OKTAR'A VATANDAŞLARDAN TEPKİ



Adnan Oktar'a sağlık kontrolü çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adnan Oktar'a hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis tarafından araca bindirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Oktar'ın burada ifadesinin alınacağı öğrenildi.

ADNAN OKTAR KİMDİR?

Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir. Basında yayınlanan, askerliğe elverişli olduğuna dair Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) tarafından verildiği iddia edilen resmi belgelerde ise adı Adnan Oktar olarak görünmektedir.

Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar’ın annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf’tur. Oktar ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, ortaokulu Cebeci’de, liseyi Kurtuluş’ta okudu. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul’daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı.

Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap yazan Oktar, ateizm, Darwinizm ve siyonizm karşıtı görüşleriyle biliniyor. Oktar, “kedicikler” olarak bilinen kadınlarla sık sık gündeme geliyor.